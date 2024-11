L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro il Pafos in Conference League. Queste le sue parole: "Godiamoci la serata, da domani pensiamo all'Inter. Abbiamo fatto una buona gara contro una buona squadra, temibile, l'abbiamo affrontata con grande spirito e grande voglia. E' stata una vittoria di gruppo, anche se macchiata da quei due gol. Le partite però sono anche queste. Mi è piaciuto tutto della squadra stasera.

Oggi non era facile, ha buone individualità. Abbiamo rischiato poco. I gol subiti ce li siamo fatti da soli, prendiamo il bicchiere pieno per tre quarti se vogliamo essere realisti. L'obiettivo è subire sicuramente meno. Beltran, Dodo e Comuzzo titolari? Lucas non ha un sostituto titolare, sta giocando tante partite e sta facendo un grande lavoro per la squadra. Appena rientrerà Gudmundsson avrà un cambio, Dodo è rientrato dalla nazionale molto carico e anche Comuzzo aveva minuti nelle gambe vista la sostituzione a Como. Oggi ho visto una squadra concentrata.

Abbiamo avuto diverse occasioni per andare anche sul 4-1, 5-1… Abbiamo subito il 3-2 ma non abbiamo mai avuto paura. Il Pafos è una buona squadra, allenata da un ottimo coach. Le differenze con l'APOEL? Sono due buone squadre, forse il Pafos ha qualche individualità in più. Studiandole mi sono interessato molto, non le conoscevo".