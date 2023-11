La Fiorentina passa con un turno d'anticipo ma il primato matematico sfuma su un gol al 98' del Ferencvaros

Serviva una vittoria alla Fiorentina per passare il turno e qualificarsi alla fase a eliminazione diretta e la vittoria è arrivata, in rimonta, contro il Genk. La beffa arriva però da Leskovac, dove il Cukaricki è stato avanti per 1-0 fino all'83' grazie al gol di Adzic al 10'. Gli ungheresi hanno ribaltato tutto con la rete di Zachariassen a 7 minuti dalla fine e poi con Pesic al 98'. Senza la rete finale infatti, la squadra di Italiano sarebbe già stata sicura del primato.

Questa la classifica del Girone F: Fiorentina 11, Ferencvaros 9, Genk 6, Cukaricki 0.