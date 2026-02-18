L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Tanti assenti? Un po' ce l'aspettavamo. Questo turno in Conference è sicuramente importante, però la priorità è salvare la stagione in Serie A. La partita dal Pisa non può assolutamente essere sbagliata. Le assenze sono emblematiche, proprio dai convocati. Per non farsi prendere dalla smania della partita, nel dubbio ha lasciato a casa certi elementi per non coinvolgerli in nessun tipo di stress mentale”.

“Il gruppo si è cementato. Domani sera avremo risposte caratteriali, dopo le loro ‘minacce’…”

“Domani può andare in campo una squadra molto inedita, però a livello mentale la Fiorentina sta bene. Molti dei previsti titolari, non tutti, sono stati utilizzati poco. Però ho la sensazione che il gruppo si sia cementato e possa fare la differenza, adesso. Possono esserci componenti positive, chi giocherà domani sera potrà continuare sulla falsariga presa contro il Como. Quando la squadra riesce a tenere i risultati, sei trasportato… Domani sera avremo una risposta dal punto di vista del carattere, soprattutto nel bilancio delle due gare. Quelle dello Jagiellonia sono tutte ‘minacce’ per farti capire che sarà una battaglia. Per me la Fiorentina è comunque superiore, ora deve buttarsi nella fatica”.

“Freddo? Solo un fattore mentale. La Fiorentina ha giocatori da battaglia”

“Nella mia esperienza da calciatore ho giocato in Estonia, in Russia, in Norvegia… Ricordo una partita a Mosca contro la Dinamo a -10, nonostante tutto abbiamo vinto 3-1 (con i Rangers, ndr). Secondo me a livello di clima si soffre più il caldo del freddo. Questo è soltanto un fattore mentale, un altro discorso è il campo appesantito, che svantaggia squadre fatte di giocatori leggeri. Ma la Fiorentina ha giocatori pesanti, messi bene fisicamente e da battaglia”.