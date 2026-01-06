Miretti va a segno e la Juventus si impone nel gelo di Reggio Emilia. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena conclusa la sfida del martedì sera tra Sassuolo e Juventus: perentorio 0-3 degli uomini di Spalletti, che si rialzano in fretta dal pareggio interno della scorsa giornata contro il Lecce.

La cronaca della partita

Le danze si aprono al 15simo quando la Juventus passa in vantaggio con un colpo di fortuna: cross dalla destra di Kalulu, deviato pesantemente da Muharemovic che beffa Muric, reo di un posizionamento non impeccabile: autogol quasi comico che dà il via alle marcature. Diventa quindi un monologo bianconero sia nel ritmo, che nel risultato: bastano 3 minuti di fuoco, nel secondo tempo, per chiudere la partita definitivamente. Al 61simo è Miretti a scambiare con David e trafiggere l'estremo difensore neroverde nell'uno-contro-uno; due minuti dopo, invece, è un errore della retroguardia a spalancare il corridoio a David, che salta il portiere e insacca a porta vuota per lo 0-3 finale.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 39, Milan 38, Napoli 37, Roma 36, Juventus 36, Como 33, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Torino 23, Udinese 22, Cremonese 21, Cagliari 18, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Fiorentina 12, Verona 12, Pisa 12.