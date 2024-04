Un esordiente assoluto in A per la Fiorentina. Un arbitro tutt'altro che casalingo

La partita tra Fiorentina e Genoa in programma lunedì prossimo con inizio alle ore 18 sarà diretta da Davide Di Marco della sezione di Ciampino.

Per lui la gara del Franchi segnerà l'esordio assoluto in Serie A. Va da sé il fatto che non ha precedenti né con i viola, né con i rossoblu.

In questa stagione ha diretto 13 partite in Serie B dove per altro è al primo anno di arbitraggio. Uno score molto particolare per lui: tre vittorie per le squadre di casa, due pareggi e otto vittorie per quelle in trasferta. Quindi è tutto fuorché un arbitro casalingo.