Un ingaggio molto ritoccato verso l'alto per scacciar via l'ombra della Fiorentina

Dopo aver portato il Genoa dalla B alla A, Alberto Gilardino sta facendo rendere al meglio la propria squadra anche nella massima categoria. Per questi motivi è scattato l'interesse della Fiorentina nei suoi confronti.

Un allenatore seguito con attenzione

Il club gigliato ha gli occhi puntati su di lui e segue ogni movimento del Gila con enorme attenzione, questo è quello che si legge anche stamani su Il Secolo XIX.

Ingaggio ritoccato verso l'alto

Nel frattempo però il Grifone, per scacciare via l'ombra della Fiorentina, sta lavorando per rinnovare il contratto del proprio allenatore per due o tre anni, con ingaggio molto ritocatto verso l'alto e ben al di sopra del milione di euro.