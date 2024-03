Italiano: "Vogliamo restare attaccati al treno di chi precede in classifica. Maxime Lopez ha la possibilità di mostrare il suo valore"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto a DAZN prima della gara contro la Roma: "Questo è un momento importante. Affrontiamo squadre di alto livello che ci precedono e che sono in salute. Noi vogliamo stare attaccati al treno di chi ci precede in classifica. Stasera abbiamo la possibilità di presentarci in casa dove stiamo facendo bene e ci auguriamo che questo ci possa dare una marcia in più".

“Maxime Lopez può far girare la squadra”



Sulla scelta di schierare Maxime Lopez dichiara: "Maxime e Arthur hanno quella libertà di andare a ricevere palloni, far girare la squadra e anche aggredire. Oggi Maxime Lopez ha la possibilità di mostrare il suo valore perché Arthur rientra da un infortunio. Abbiamo usato spesso queste soluzioni con Mandragora, ma anche Barak che è tornato al gol. Abbiamo tante opzioni lì in mezzo, guarderemo poi a partita in corso".

“Complimenti a De Rossi”



Poi rilascia alcune dichiarazioni sul tecnico avversario, Daniele De Rossi"Gli faccio i complimenti. Ha il vantaggio di conoscere la piazza e l'ambiente. La gente lo adora. Gli faccio grandi complimenti e mi auguro di metterlo in difficoltà".