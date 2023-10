Roberto Breda, ex allenatore di Reggina, Salernitana e dell'Ascoli fino alla scorsa stagione, ha commentato a TMW quanto fatto dalle squadre italiane nei giorni scorsi nelle coppe europee: “Per le nostre squadre in Europa è stata una settimana in chiaroscuro. In una stagione però non puoi sempre fare bene, l’importante è superare i momenti difficili”.

E sulla Fiorentina nello specifico ha dichiarato: “Le squadre di Italiano di solito partono faticando e poi crescono. Il rendimento attuale dimostra che la squadra che ha autostima e al di là del passo falso contro l’Empoli è in grande crescita”.