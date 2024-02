VIDEO - Il minuto di silenzio prima di Fiorentina-Roma nel giorno del lutto cittadino

E' in corso, in questi minuti, il match di Serie A Femminile fra Fiorentina e Roma, match che vede opporsi le capoliste e la squadra di De La Fuente che sta viaggiando forte in questa stagione. Prima del calcio d'inizio, al Viola Park è stato rispettato il minuto di raccoglimento per ricordare le vittime (già salite a quattro, ma purtroppo il conto potrebbe salire di una unità).

Come si può osservare dal video raccolto dal Tgr Rai Toscana, lo stadio Curva Fiesole si è fermato un momento per le vittime e anche le famiglie coinvolte nell'incidente nel cantiere di via Mariti.