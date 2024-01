Brekalo alla Dinamo si farà, ma con calma. La Fiorentina non può restare senza esterni

Brekalo verso Zagabria

L’obiettivo del giocatore della Fiorentina, riporta il media croato Index.hr, è di tornare alla Dinamo, pronto anche a ridursi parte dell’ingaggio per favorire l’operazione.

Alla dirigenza viola il giocatore avrebbe già manifestato l'intenzione di trasferirsi a Zagabria, nella Capitale croata, anche per giocarsi un posto in vista dell’Europeo in Germania (nel girone, fra l'altro, dell'Italia).

Tempi incerti

Ci sono più dubbi invece sui tempi della trattativa (potrebbe chiudersi anche a fine gennaio), viste le difficoltà della Fiorentina sugli esterni tra infortuni (Gonzalez e Sottil) e Coppa d’Africa (Kouamé). L'affare, tuttavia, dovrebbe alla fine andare in porto: il calciatore non sta trovando più spazio con Italiano.