Il giornalista di Radio24 Giovanni Capuano, sul proprio profilo X si è espresso in merito alla scelta della Questura di non concedere la coreografia alla Curva Fiesole per la sfida tra Fiorentina e Betis. Di seguito il suo commento.

‘La tifoseria viola ha dichiarato il falso e la Questura ha proceduto’

"Riassunto delle puntate precedenti: dichiarando il falso, la tifoseria della Fiorentina espone prima di Fiorentina-Juventus una coreografia a tutta curva insultante. La Questura verifica e procede contro chi aveva sottoscritto il documento, richiedendo autorizzazione per una diversa coreografica. Poi, come accade in tutti gli stadi d'Italia, decide che per un po' scattano restrizioni alla tifoseria ultras".

‘Serve assumersi la responsabilità delle conseguenze’

"La traduzione della curva è che sia una "ripicca" che nega un "sacrosanto diritto" in uno stato dove "vige la libertà d'opinione". Nel mondo reale, invece, si tratta semplicemente di rispettare le leggi o di assumersi la responsabilità delle conseguenze. Punto".