Sarri: "Il dirigente della Fiorentina che mi propose la panchina viola sapeva bene che avevo già firmato con la Lazio. Fu inopportuno"
L'allenatore Maurizio Sarri
La giornata della Fiorentina non si poteva che concludere con una stoccata da parte di Maurizio Sarri, fresco vincitore con la sua Lazio contro il Cagliari per 2-0.
Il commento sulla chiamata viola
A Sky Sport, il tecnico toscano ha commentato anche la chiamata ricevuta dalla società viola in estate, quando poi lui firmò per la Lazio e la Fiorentina andò su Pioli.
Le parole di Sarri
“Io con la Lazio avevo già firmato. La telefonata della Fiorentina è arrivata quando l’accordo con la Lazio era già chiuso e il dirigente viola che mi ha chiamato lo sapeva perfettamente. Mi è sembrata una chiamata inopportuna”.
💬 Commenti