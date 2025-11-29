E anche il Verona pensa al cambio panchina per duellare con la Fiorentina in fondo alla classifica

Lo scontro diretto di oggi tra Genoa e Verona a Marassi interessa molto da vicino anche la Fiorentina, che purtroppo occupa con le altre due la zona retrocessione. Gli scaligeri sono gli unici però a non aver ancora cambiato allenatore ma la posizione di Paolo Zanetti e in bilico e secondo Tmw, in caso di k.o. odierno la sua panchina potrebbe saltare.

La Fiorentina troverà il Verona proprio al suo ritorno al Franchi tra un paio di settimane: prima le due trasferte con Atalanta e Sassuolo e la gara di Conference con la Dinamo Kiev.