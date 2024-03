Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha parlato dell'involuzione avuta dalla Fiorentina nel corso del 2024, sottolineando come l'evento scatenante sia stato quello che è accaduto nel corso dell'ultimo mercato.

“La società non ha creduto alla Champions”

“A dicembre la Fiorentina era quarta - ha detto Polverosi a Lady Radio - e chi è stato il primo a non credere alla possibilità di arrivare in Champions? La società. Ha preso due giocatori in prestito e quello che serviva davvero, l'esterno d'attacco, non l'ha acquistato”.

“Con Commisso la Fiorentina non fallirà mai, però…”

E poi: “Il miglioramento c'è stato, perché Belotti è meglio di Nzola, ma il ‘rischio’, la Fiorentina non l'ha voluto correre, decidendo di non puntare sulla Champions League. Con Commisso sono convinto che la Fiorentina non fallirà mai, ma di rivedere il Wembley o il Camp Nou...”.