Un ritorno alla Fiorentina già scritto: Un mancato introito importante per le casse viola e una situazione difficile da gestire

Come Nzola, né più né meno, anche se in un ruolo e in un campionato diverso rispetto a quello in cui milita l'attaccante angolano. La stagione di Sofyan Amrabat con la maglia del Manchester United è stata un vero e proprio flop, al pari di quella dell'ex Spezia con la Fiorentina. Quello che è successo domenica scorsa nel derby contro il City (palla persa al limite dell'area e gol regalato a Haaland), non è soltanto che la punta dell'iceberg di una stagione tutta da dimenticare.

Aspettative altissime

Le aspettative nei confronti del nazionale marocchino erano molto superiori rispetto a quelle del collega e, di conseguenza, anche il suo tonfo fa più rumore. Amrabat aveva chiarito molto tempo prima che finisse la scorsa stagione di voler cambiare aria e di voler andare a confrontarsi in realtà superiori a quella viola. A Manchester c'era anche un tecnico con cui era molto legato e che aveva contribuito a farlo crescere tantissimo come ten Hag ma, evidentemente, questo non è servito più di tanto.

Amrabat non verrà riscattato

Ad inizio marzo 2024 possiamo già dare per certo un fatto: Amrabat non verrà riscattato dallo United a fine stagione. I venti milioni di euro circa che i Red Devils avrebbero dovuto tirare fuori per acquistare in toto il suo cartellino rimarranno un miraggio per lui…ma anche per la Fiorentina che con quei soldi avrebbe potuto impostare gran parte del suo mercato estivo.

Situazione difficile da gestire

E ci sarà da gestire una situazione tutt'altro che facile. Il suo contratto con i gigliati scadrà a giugno 2025 e inoltre qui non c'è spazio per un suo nuovo inserimento in squadra. Tradotto: Sofyan dovrà essere piazzato altrove giocoforza la prossima estate con un pesante rischio di svalutazione del suo cartellino, sempre che vi siano acquirenti pronti a sborsare soldi ad un passo dal suo svincolo.

Un'operazione, quella Amrabat-Manchester United che non è andata bene e da questo punto di vista, chi è destinato a subire le ripercussioni maggiori di questo disfacimento tecnico è, purtroppo, proprio la Fiorentina.