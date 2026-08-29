Chiarezza sui contatti tra Fiorentina e Leeds per Gnonto: i dettagli

Nelle ultime ore per gli esterni, uno dei nomi sulla lista del direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici è quello di Wilfried Gnonto, dal 2022 in forse al Leeds United. La trattativa potrebbe infuocarsi da un momento all'altro, ma dall'Inghilterra però la situazione sembra essere chiara.

Fiorentina-Gnonto: dall'Inghilterra fanno chiarezza

Questa mattina infatti il giornalista del The Athletic Beren Cross, che segue da vicino le vicende legate al Leeds, ha sottolineato come l'operazione sia tutt'altro che facile e veloce da portare a termine. Secondo quanto trapela dagli ambienti legati ai Peacocks la Fiorentina, che è alla ricerca di una o piu pedine sugli esterni, avrebbe chiesto informazioni ma la risposta del Leeed United è stata tutt'altro che scontata.

La risposta del Leeds potrebbe far cambiare idea a Paratici

La dirigenza inglese ha infatti fatto sapere ai viola che, prima di lasciar eventualmente partire l'esterno italiano, vorrebbero aver comunque prima in mano il sostituto. Un po come la Fiorentina sta facendo in questi giorni con Moise Kean ed il Como. Adesso ci sarà da capire se Paratici aspetterà oppure sceglierà di virare su altri obiettivi.

Questo il tweet di Cross su X: