Italiano vuole davvero risolvere i problemi alla Fiorentina? Non solo Biraghi ma anche Pongracic può rigenerarsi al di là dell'Appennino

Non c'è solo Biraghi (e in precedenza Kouame) tra le idee del Bologna e di Vincenzo Italiano ma ora, secondo La Nazione, anche Marin Pongracic: i rossoblù si sono informati nei giorni scorsi con la Fiorentina visto lo scarso impiego del difensore, ormai rientrato e ora a disposizione. Da Bologna dovrebbe andarsene Erlic e da qui l'esigenza di aggiungere un difensore: così come per Kayode però, la società viola non vorrebbe liberarsi del tutto di Pongracic, ad oggi non certo rivendibile per la cifra a cui è stato acquistato.