Mentre si scalda il mercato sulle fasce della Fiorentina, la Lega Calcio blocca l'idea Padovani

L'edizione pomeridiana di Tgr Rai è tornata a parlare di Fiorentina, districandosi tra novità di calciomercato e novità a riguardo della telenovela Stadio. Le prime notizie arrivano chiaramente dal mercato, con la dirigenza gigliata a lavoro per regalare a mister Italiano qualche pedina utile a confermarsi di qui a giugno.

Si scalda la pista messicana

In casa viola nelle ultime ore, visto il momento no di Brekalo e Ikone, è tornato il voga il nome di Brian Rodriguez, esterno classe 2000 del Club America. L'operazione non è affatto chiusa, anche se nelle ultime ore la Fiorentina avrebbe espresso l'intenzione di voler concludere la trattativa il prima possibile: tutte le parti dell'affare sembrano intenzionate a trovare un accordo in tempi brevi. Il prezzo del cartellino si aggira attorno ai 10 milioni, ma ci sono margini di trattativa.

Capitolo stadio: addio al padovani?

Dove giocherà la Fiorentina durante i lavori allo stadio Franchi è ormai diventata una telenovela, ma nelle ultime ore ci sarebbe una grande novità. Un report effettuato nei giorni scorsi dalla Lega di Serie A al Padovani, assieme ad alcuni funzionari del Comune di Firenze, ha spiegato che al momento un impianto dove si giocano le partite di rugby non è minimamente valutabile per ospitare una gara di calcio professionistico di Serie A. Questo perche, secondo quanto riportato, non c'è alcun progetto esecutivo in atto. Tutto rinviato, anche solo per un'ulteriore valutazione, a non si sa quando.