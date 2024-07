A Tuttosport, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato l'arrivo alla Fiorentina di Moise Kean dalla Juventus. Queste le sue parole sull'approdo in viola dell'attaccante: "A Firenze e dintorni hanno invece assai ironizzato sui tredici milioni più tre di bonus per Kean, che però potrebbe diventare una bellissima chiamata, se non altro grazie ai famosi “bonus”.

La Juventus incasserà altri tre milioni (per Kean saranno quindi 13+3, totale 16) se l’ex ragazzo prodigio, comunque ancora appena ventiquattrenne, segnerà tanti gol da portare la Fiorentina addirittura in Champions League. In quel caso, però, la sua valutazione sarebbe inevitabilmente (e ovviamente) triplicata, tornando ai livelli dei suoi primi movimenti in direzione Everton e Paris Saint-Germain".