Viola Confusion - Una Fiorentina che nasce e muore con i Doors. In mezzo un'altalena da wrapped

This is the end, beautiful friend. Potrebbe iniziare e concludersi con i Doors questo episodio di Viola Confusion dedicato al disastroso 3 a 1 di Sassuolo-Fiorentina. Ma siccome questa è stata anche la settimana in cui sui social ha imperversato Spotify Wrapped con il riepilogo annuale dei gusti musicali anche del vostro gatto, proviamo ad immaginarci così il match del Mapei Stadium.

Minuto 9: rigore, gol di Rolly Mandragora (dopo la sceneggiata con Kean)

Brano associato: I am the Resurrection – The Stone Roses.

Io: Sì!!! Dai che possiamo ancora andare in Europa League!!!

Spotify: Me lo salvo, così ne riparliamo dopo Fiorentina-Juve Stabia del 2026

Minuto 14: pareggio del sostituto del temuto Berardi, Cristian Volpato

Brano associato: Where did it all go wrong? – Oasis.

Io: Ma...Stavo ancora esultando, si vince 2 a 0?

Spotify: Prepara le valigie Beppe, andiamo a Carrara!

Minuto 45+1: Frustata di testa di Muharemović da corner e 2 a 1

Brano associato: No distance left to run – Blur .

Io: Ci siamo, si festeggia il centenario in Serie B. Psicodramma quasi completato.

Spotify: Almeno avete lo stadio nuovo...Ah no.

Minuto 65: Konè insacca il 3 a 1

Brano associato: Why does it always rain on me? – Travis

Io: Il tennis è uno sport meraviglioso, seguo Sinner fin da quando ero bambino.

Spotify: È stato bello stare insieme questi 90 minuti. Il tuo clan di appartenenza: DISPERATI SENZA TREGUA. Alla prossima!

Playlist della settimana

I am the Resurrection – The Stone Roses

Where did it all go wrong? – Oasis

No distance left to run – Blur

Why does it always rain on me? – Travis

Bonus: The End – The Doors