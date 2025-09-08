A Radio Bruno ha parlato l'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero, intervenendo sul nuovo arrivo in casa viola Nicolussi Caviglia.

“Credo che l'ex Venezia possa portare più soluzioni nella squadra di Pioli per il suo centrocampo. Può giocare anche a due, visto che sa gestire bene il pallone, ma sarà più importante a tre, con il regista in mezzo al campo che mancava”.

“Il suo arrivo serve a liberare Fagioli, che a me piace vederlo più avanti. Quando giochi così tante partite è importante avere tante opzioni e giocatori”.

“Il gol in Nazionale aiuterà tanto Kean e gli darà fiducia. Sarà molto importante sbloccarsi anche con la Fiorentina. Contro il Napoli la squadra viola ha la possibilità di fare bene, aspettando e attaccando in contropiede”.