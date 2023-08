Dopo la cessione di Hojlund l'Atalanta non perde tempo e mette sul piatto 30 milioni: Gasperini avrà il suo nuovo attaccante

L'Atalanta non ha perso tempo e, solo qualche giorno dopo aver venduto Hojlund al Manchester United, ha già in pugno il suo nuovo attaccante. Trattasi di un ex obiettivo della Fiorentina, quel Gianluca Scamacca che un anno fa scelse la Premier League e che ora è pronto a tornare in Italia.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, Atalanta e Inter avevano presentato al West Ham un'offerta simile ma alla fine è stato il giocatore a preferire il club bergamasco. Un'operazione da 25 milioni più 5 di bonus (facilmente raggiungibili), cifra che l'Atalanta ha potuto mettere sul piatto senza problemi dopo aver incassato 75 milioni dalla cessione di Hojlund.

Dopo El Bilal Touré (28 milioni) arriva dunque un altro investimento importante per la squadra di Gasperini, che nella prossima stagione vorrà puntare a tornare in Champions League. Ma non è finita qui: tra i possibili prossimi innesti c'è anche De Ketelaere, per il quale è già stato raggiunto un accordo con il Milan in attesa della risposta del giocatore.