Flachi: "La cessione di Castrovilli era un'occasione per la Fiorentina. Attaccante? Dopo Vlahovic più nessuno all'altezza"

L’ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato così a Radio Bruno Toscana di Gaetano Castrovilli: “Le aspettative su di lui erano importanti, anche per il numero che aveva scelto. Poi purtroppo, anche a causa degli infortuni, non ha reso quanto ci si aspettava. Di fronte a un’offerta dalla Premier League ci sta di accettare, penso che sia stata un’occasione anche per la Fiorentina di incassare una bella cifra”.

E poi ha aggiunto: “Il nodo principale è quello dell’attaccante. Dopo Vlahovic non ce n’è stato più uno veramente all’altezza, o quantomeno in linea con il gioco di Italiano. Che la Fiorentina faccia fatica a segnare è evidente, migliorare su questo aspetto sarebbe fondamentale anche se non è facile perché i centravanti forti costano tanto. Oltre a questo, vista anche l’uscita di Castrovilli, serve un innesto di qualità a centrocampo, magari uno che abbia feeling con il gol”.