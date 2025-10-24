La Nazione: Una doppia vittoria per Pioli

“Tris vincente. Eurosollievo” intitola il QS de La Nazione in prima pagina. Lo spazio dedicato ai colori viola sul quotidiano fiorentino è molto all'indomani della vittoria contro il Rapid Vienna.

Pagine 2-3

"Ndour, Dzeko e poi Gud. Risveglio di Conference" scrive La Nazione nel titolo sintetizzando la partita della Fiorentina. Nella pagina seguente spazio alle pagelle e agli editoriali degli opinionisti. Come quello di Benedetto Ferrara, intitolato: “Gud e Fagioli, servono loro. Una serata antidepressiva”

Pagine 4-5

La Nazione riporta poi le parole di Stefano Pioli: “Buone sensazione, ma ora voglio di più”. Infine un approfondimento sulla panchina, non più traballante, del tecnico viola: “Fiducia, conferme e futuro. L'altra vittoria dell'allenatore”.