L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero si è espresso a Radio Sportiva sulla prestazione contro la Puskas Akademia:

“Segnali positivi, la squadra conosce l'importanza di queste partite”

Sulla partita: “Anch'io ho giocato tante partite come quella di ieri, contro avversari sulla carta più deboli, ma più avanti con la preparazione: questo, unito al fatto che il mercato è ancora aperto e la rosa incompleta, è un ostacolo da non trascurare. La Fiorentina sa bene il peso di queste partite, è già il terzo playoff in tre anni, ci sono tutti i presupposti per passare il turno anche se la Puskas Akademia farà di tutto, essendo una sfida storica per loro”.

“Il mercato aperto dà fastidio, ma la rosa è ancora corta”

Poi Borja Valero ha aggiunto: “Il mercato è aperto, e manca ancora qualcosa per definire la rosa completa: sono dinamiche che danno fastidio, ma è tutto nelle mani di mister Palladino. Ha richiesto giocatori di sostanza, effettivamente la rosa è corta se si devono affrontare tre competizioni". Ha chiuso poi parlando di Kean: “Ha dimostrato di avere qualità nonostante serva del tempo per adattarsi. Se ha giocato così tante partite alla Juventus significa che ha qualcosa di speciale”.