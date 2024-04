Berrettini torna a vincere un trofeo dopo due anni! Il tifoso della Fiorentina versa lacrime di gioia a Marrakech, battuto il favorito

Le lacrime di gioia, a tracciare un solco tra un prima e un dopo. Matteo Berrettini è come rinato oggi, con il suo trionfo all'ATP 250 di Marrakech grazie al successo in finale (7-6, 6-2) contro Roberto Carballes Baena che sulla terra rossa marocchina era reduce da nove vittorie di fila.

Berrettini non vinceva un trofeo da due anni

All' ottavo titolo in carriera , il grande tifoso della Fiorentina non conquistava un torneo ATP dal Queen's 2022. Da quel momento sono trascorsi 658 giorni, fatti di alti e bassi per Matteo, tornato poche settimane fa dopo sette mesi di stop per infortunio.

Il tifoso viola tornerà anche in top 100 mondiale

Un nuovo inizio, un nuovo Berrettini che da domani tornerà in top 100, n. 84 della classifica mondiale. E noi non possiamo fare altro che augurarci che questo trionfo porti bene anche ai ragazzi di Italiano questa sera, impegnati sul durissimo campo della Juventus.