Tanta Fiorentina nelle convocazioni di mister Battisti per la giovanissima Nazionale U15

Inizierà con un raduno di due giorni, dal 7 all’8 ottobre, presso il Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro di Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, la stagione della Nazionale Under 15, che, dal 24 al 30 ottobre, sarà impegnata nella prima edizione della FIFA U-15 World Cup & Festival in Azerbaigian.

Quattro viola presenti

Tra i 33 giocatori convocati dal tecnico Enrico Battisti, tutti nati nel 2012, ci sono anche quattro ragazzi di proprietà della Fiorentina. Tra i difensori compaiono in lista Nicolò Bovo e Alessio Piu. Tra gli attaccanti, invece, ci sono Matteo Andrejić o Omar Canu.

I convocati

Portieri: Leonardo Brigante (Torino), Gian Piero Maria Galliera (Inter), Andrea Sagripanti (Empoli)

Difensori: Lorenzo Amendolagine (Juventus), Ricardo Baratti (Milan), Nicolò Bovo (Fiorentina), Alessio Carpi (Parma), Paolo Chirico (Napoli), Leonardo Cordero (Torino), Alfredo Criscito (Genoa), Cristian D’Eletto (Roma), Nicholas Morigi (Bologna), Ciro Nocerino (Roma), Alessio Piu (Fiorentina), Eric Vian (Juventus)

Centrocampisti: Bryan Gianni Aramini (Juventus), Pietro Carrara (Atalanta), Giacomo Fiore (Torino), Malick Koité (Atalanta), Maicol Lugaro (Inter), Thomas Musella (Parma), Vittorio Pistonina (Torino), Mario Tambaro (Napoli), Simone Turrini (Roma);

Attaccanti: Matteo Andrejić (Fiorentina), Marco Bellarosa (Parma), Gabriele Bove (Roma), Gennaro Caiazza (Napoli), Omar Canu (Fiorentina), Manuel Ferraro (Parma), Andrea Kostyuk (Milan), Manuel Pasini (Atalanta), Rayan Reguig (Roma).