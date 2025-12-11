I convocati della Fiorentina: Quattro assenze per stasera, la prima chiamata europea per Kouame

In vista della partita di stasera contro la Dinamo Kiev, la Fiorentina ha reso nota la propria lista dei convocati per il match.

Quattro fuori causa

Non faranno parte del gruppo in quattro, assenze però tutt'altro che impreviste: Gosens, Fazzini, Fagioli e Sabiri. Sono tutti alle prese con problemi fisici di diverso tipo, con Fazzini e Fagioli però che dovrebbero recuperare per domenica.

Prima volta in Europa quest'anno

Prima convocazione in Conference League, per questa stagione ovviamente, per Kouame, che è tornato anche in campo, sia pur per pochi minuti nella gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Questa la lista completa: Comuzzo, Dodo, De Gea, Dzeko, Fortini, Gudmundsson, Kean, Košpo, Kouame, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Pablo Marì, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongračić, Ranieri, Richardson, Sohm, Viti.