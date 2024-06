Di Marzio: "Fiorentina pronta all'affondo per Vranckx". La valutazione del centrocampista belga

Una vecchia idea di mercato che ritorna ad essere di stretta attualità. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio, la Fiorentina è nuovamente in forte pressing su Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 del Wolfsburg.

Dieci milioni

Il club viola è ora pronto all'affondo per il giocatore che il club tedesco valuta dieci milioni di euro.

Un'esperienza di pochi mesi in Italia

Vranckx ha già alle spalle un'esperienza in Italia con il Milan. Qualche mese passato in maglia rossonera nella parte finale della stagione 2022/23. Poche presenze, nessun gol, certamente un periodo non indimenticabile per lui.