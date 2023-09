La formazione ufficiale della Fiorentina: si rivede Kayode e c'è la conferma di Duncan. Tridente italo-argentino

E' quasi tutto pronto in quel di Genk per la prima partita del girone di Conference League 2023/24 della Fiorentina. Vincenzo Italiano non potrà contare su Bonaventura per questa sfida e nemmeno su Ikoné, ancora indisponibile dall'estate. Il mister viola riparte da un 4-3-3 con Christensen in porta e una linea difensiva composta da Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi.

In mediana, invece, troviamo Arthur, ancora Duncan e Mandragora. Tridente d'attacco formato da Gonzalez, Beltran e Sottil. Di seguito, le formazioni ufficiali delle due squadre:

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora, Duncan; Gonzalez, Sottil Beltran.

GENK (4-4-2): Vandevoordt; Munoz, Sadick, McKenzie, Arteaga; El Khannouss, Galarza, Heynen, Oyen; Fadera, Zeqiri.