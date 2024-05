L'Inter continua a seguire Kayode. Occhio all'incastro di mercato con la Fiorentina

La Gazzetta dello Sport torna sull'interesse dell'Inter per Michael Kayode, terzino viola classe 2004 che tanto ha fatto parlare di sé quest'anno, grazie alla sua crescita esponenziale.

I nerazzurri stanno monitorando il profilo viola nel caso in cui sfumasse il rinnovo di contratto di Dumfries. Alla Fiorentina piace Valentin Carboni, giocatore nerazzurro attualmente in prestito al Monza. La società viola ci aveva già provato per lui a gennaio, ma se in estate occhio al possibile intreccio di mercato.