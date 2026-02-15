Al Torino non riesce un'altra rimonta in extremis e cede in casa al Bologna di Sohm e Italiano. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Stavolta nessun recupero in extremis per il Torino di Marco Baroni che ha perso per 2-1 in casa con il Bologna, a secco di vittorie da quasi un mese. Partita decisa in gran parte da Vlasic: il croato ha prima aperto le marcature con una deviazione sfortunata su cross di Rowe e poi l'ha pareggiata con un destro piazzato dal limite, tra il 49' e il 62'. Al 70' quindi il gol decisivo firmato da Castro, con un gran movimento a perno su Marianucci e puntata all'angolino.

In campo per quasi tutta la gara Simon Sohm, attualmente in prestito dalla Fiorentina, che ha sfiorato anche un eurogol dopo una sterzata col tacco in area.

La classifica

Inter 61, Milan 53*, Napoli 49, Juventus 46, Roma 46, Atalanta 42, Como 41*, Lazio 33, Bologna 33, Udinese 32, Sassuolo 32, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, Cremonese 24, Genoa 24, Lecce 21, Fiorentina 21, Pisa 15, Verona 15.

*Una partita da recuperare