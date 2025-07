La Gazzetta dello Sport fornisce nuovi dettagli sulla situazione legata a Edin Dzeko: l'attaccante bosniaco - che sarà ufficializzato tra il 9 e il 12 luglio - si sta allenando anche in vacanza in Croazia, per arrivare al top della forma per il ritiro del Viola Park previsto per il 14.

Come si legge sul quotidiano, Dzeko sta lavorando sei giorni su sette con un programma specifico, sia sotto l’aspetto del fondo che dell’esplosività. Infatti, il bosniaco ha un doppio programma: da una parte la tabella di un nutrizionista, dall’altra un programma studiato da un personal trainer con cui gestisce la preparazione atletica personalizzata, a livello quotidiano e individuale. Tutto in vista del suo ritorno in Serie A, anche se resta da capire il ruolo effettivo nelle gerarchie di Pioli.