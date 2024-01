D'Agostino: "Fiorentina da otto pieno. Non capisco le critiche a una delle società migliori in Italia"

“Comincio dalla fine: il voto è 8 pieno, considerando il fantastico centro sportivo costruito ed i risultati ottenuti, sia in campo italiano che europeo". Questo è quello che ha detto sulla Fiorentina l'ex centrocampista viola, Gaetano D'Agostino a News.Superscommesse.it.

“Non capisco le critiche, c'è un progetto serio”

D'Agostino ha poi specificato: "È vero che sul mercato sono stati forse abituati meglio, ma la Fiorentina ha un progetto serio, è una delle società migliori in Italia. Perciò non capisco le critiche, considerata l’ottima programmazione dimostrata in questi anni”.

Giudizio non condizionato dall'ultimo mercato

Parole al miele dell'ex gigliato dunque, in questo suo giudizio evidentemente non condizionato da quello che è successo nel corso di questo mercato invernale, dove la dirigenza viola ha finora acquisito un giocatore (Faraoni) e un altro dovrebbe arrivare nelle prossime ore (Rodriguez), in ritardo rispetto all'importante appuntamento della Supercoppa.