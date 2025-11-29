Nesti: "Sono basito da cosa sta succedendo alla Fiorentina. Oltre ai problemi societari, c'è un centrocampo disastrato"

Il giornalista e telecronista sportivo Carlo Nesti ha parlato a Radio Sportivo della Fiorentina e del periodo buio che sta vivendo la squadra viola.

Le parole di Nesti

“Sono rimasto basito sulla Fiorentina. Tutto faceva pensare a un destino diverso. Non sono vicino alla squadra viola tanto da capire quello che è successo, certo c'è qualcosa che non vediamo. Ma di quello che vediamo, c'è stato un ribaltone in società: un personaggio importante come Barone era un collante tra squadra e società e non c'è più. Pradè, che è sempre stato all'altezza della situazione, non c'è più. Pioli è stato accolto a braccia aperte e non c'è più”.

Sul centrocampo

"Il dissesto che si è creato è enorme. Il problema meno discusso riguarda il reparto più importante: il centrocampo. Non avere più Adli, Cataldi e Bove credo che sia pesantissimo rispetto allo scorso anno. Bove dava equilibrio, gli altri due erano la colonna portante. Affidarsi ai giovani, con il solo Mandragora unica schiena su cui caricare i pesi, è uno dei problemi della Fiorentina"