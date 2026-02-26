A Sky ha parlato anche l'altro marcatore di serata, Nicolò Fagioli:

"Abbiamo approcciato male la partita, andavamo piano, non come le ultime partite e questo in campo internazionale non te lo puoi permettere perché chiunque può farti gol in qualsiasi momento. Faccio i complimenti a loro per la bellissima partita.

Difficile capire da cosa dipenda, dobbiamo farne tesoro per le prossime partite in Conference. L'anno scorso sono arrivato a gennaio e dagli ottavi in poi non abbiamo mai trovato partite semplici, come poteva capitare 20-30 anni fa.

Cosa è cambiato in me? Sto ascoltando molto il mister e il suo staff, ormai ho 25 anni, non c'è più tempo da perdere. In questo ruolo sono sempre nel fulcro del gioco, per me è importante toccare tanti palloni e far girare la squadra.

Nazionale? Ovviamente è il sogno di tutti però sarà il mister a decidere le convocazioni da fare".