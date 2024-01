L’ex terzino della Fiorentina Moreno Roggi, per molti anni procuratore sportivo, ha parlato a Firenzedintorni.it della situazione attuale in casa viola, chiudendo anche con alcune considerazioni in merito al calciomercato, entrato nella sua settimana conclusiva.

‘La Fiorentina prosegue il piano di miglioramento graduale’

“Cogliamo il positivo, cioè la presenza a Riyad in semifinale di Supercoppa. Ci sono le migliori squadre e ci sta di non vincere. La Fiorentina sta proseguendo nel suo piano di miglioramento graduale e quest'anno è in zona Champions ed è andata avanti in Conference. Dispiace per la Supercoppa, ma la Fiorentina si è comportata molto bene anche in Coppa Italia ed è in semifinale”.

‘Non semplice migliorare una squadra quarta in classifica’

“Mercato? Avendolo fatto per tanti anni, aspetto sempre l'ultimo minuto per trarre conclusioni e gli affari spesso si fanno davvero in chiusura. Questo è un mercato di riparazione e non è facile intervenire in una squadra che è quarta in classifica, servono dei calciatori che siano migliori di quelli che hanno portato la Fiorentina al quarto posto”.