Proc. Kayode: "Al Brentford sta benissimo, non ci poniamo il problema di tornare in Italia. Zaniolo? Rinato"

Quasi un anno esatto fa, a gennaio, la Fiorentina ha ceduto Michael Kayode al Brentford in prestito con diritto di riscatto, che il club inglese ha esercitato. E ci ha visto lungo, dato che ora il classe 2004 è un punto fermo di una delle squadre più sorprendenti del campionato inglese.

“Kayode felicissimo al Brentford. Torna in Italia? Non ci pensiamo”

A tal proposito ha parlato Giuseppe Pesce, co-proprietario dell'agenzia Vigo Global Sport, a Sport Mediaset: “Michael è molto felice al Brentford e gioca tutte le partite. Siamo felici del fatto che sia un punto di riferimento della squadra. Ritorno in Italia? Non ci stiamo ponendo questo problema, anzi. Vedremo in futuro, però il ragazzo è felicissimo in Premier e in Inghilterra”.

“Zaniolo rinato, Udinese progetto giusto”

Su Zaniolo, invece: “L'Udinese per lui è il progetto giusto. L'ambiente valorizza il ragazzo, che ripaga alla grande tutti quanti. Ha avuto un piccolo stop, ma è pronto per tornare e molto carico”.