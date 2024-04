Ikoné: "Voglio vincere una coppa, va bene qualunque delle due e la Fiorentina ha tutto per portare a casa qualcosa"

A segno per la seconda gara di fila Jonathan Ikoné a Dazn ha commentato il post vittoria sulla Salernitana:

"Il confronto con Ranieri? Mi diceva che era solo su quell'occasione ma è stata una cosa durata poco, in campo c'è adrenalina ma poi i confronti ci stanno. Ci serviva la vittoria di oggi per trovare fiducia e arrivare a giocarcela mercoledì. Dobbiamo continuare su questa strada.

Finale di Conference o Coppa Italia? Voglio vincere, faremo di tutto per arrivare a una coppa. Abbiamo tutte le carte in regola per portarne a casa, qualsiasi sia".