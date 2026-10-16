Nuovo membro dell'infermeria dell'Inter: Chivu perde un altro centrale in avvicinamento alla Fiorentina
Continuano le brutte notizie per Cristian Chivu, che perde un altro pezzo dopo la sfida di Champions: le condizioni lo vedranno saltare, con ogni probabilità, anche la partita contro la Fiorentina di domenica prossima.
Infermeria folta
Si tratta di Benjamin Pavard, difensore centrale francese che, come riporta Sky Sport, ha rimediato un risentimento alla coscia destra: sicura la sua assenza contro il Bologna, domani, ma secondo gli ultimi aggiornamenti sarebbe uno stop di almeno tre settimane per il classe '96.
Salta la Viola?
Difficile, quindi, vederlo in campo già fra 10 giorni, quando al Meazza l'Inter affronterà la Fiorentina: Pavard si va così ad aggiungere alla lista degli indisponibili nerazzurri, che comprende anche Lautaro Martinez, Stones e Jones, già certi di essere assenti domenica prossima.