Duro colpo per l'Inter, va ko Lautaro Martinez...e salta sicuramente la sfida con la Fiorentina

Duro colpo davvero per l'Inter che perde Lautaro Martínez per un bel pezzo.

L'attaccante nerazzurro ha riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, confermato dagli esami effettuati oggi all’Humanitas. Il problema è emerso dopo la partita di Champions contro il Brugge.

Le stime per il rientro

Per il suo rientro in campo, le prime previsioni parlano di un ritorno dopo la sosta di novembre, con il rischio di saltare sette partite. E tra queste gare c'è anche quella contro la Fiorentina che si giocherà a San Siro il 25 ottobre.

Buona notizia

Sicuramente questa è una buona notizia per Vanoli & co. perché il campione argentino è sempre un avversario molto ostico da affrontare.