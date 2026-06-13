Batistuta: "Sono sicuro che l'Argentina giocherà la finale dei Mondiali. Alvarez e Lautaro Martinez..."

Sono ormai già entrati nel vivo i Mondiali di Canada, Stati Uniti e Messico, e l'Argentina si presenta ai nastri di partenza come una delle favorite per la conquista del titolo. "Sono sicuro che giocherà di nuovo la finale", la perentoria affermazione riferita alla nazionale albiceleste è dell'ex bomber della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta.

Fiducia nella Nazionale

L'ex giocatore viola ha molta fiducia nella squadra del suo paese: “Uno dei fattori principali del loro successo è la crescita del gruppo, soprattutto grazie all'esperienza maturata negli ultimi anni. I giocatori affronteranno questo torneo con maggiore maturità, calma e una migliore comprensione dei punti di forza”.

Il lavoro di Scaloni

Inoltre ha voluto sottolineare il “duro lavoro e la dedizione di Lionel Scaloni e del resto dello staff tecnico, che sono riusciti a consolidare una chiara identità calcistica e a mantenere la competitività dopo aver vinto titoli importanti come la Coppa del Mondo e la Copa América”.

L'attacco argentino

“Álvarez e Lautaro Martínez? Entrambi i giocatori sono di altissimo livello, è positivo avere diverse opzioni per l'attacco dell'Argentina”.