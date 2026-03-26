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Batistuta: "Non amavo Firenze e non ero amato, poi ho lavorato per diventare Batigol e tutto è cambiato. Volevo far vincere qualcosa ai fiorentini"

Redazione /
Batistuta ospite di Rio Ferdinand
Batistuta ospite di Rio Ferdinand

Una vera e propria leggenda: Gabriel Omar Batistuta è semplicemente questo per i tifosi della Fiorentina. E giustamente visto quanti anni è rimasto e quello che ha fatto sul campo. 

"Giocavo a basket ed è così che ho imparato a saltare - racconta Batigol in un colloquio con l'ex difensore del Manchester United, Rio Ferdinand - mi ha aiutato molto. Ma il calcio non era il mio obiettivo nella vita quando ero giovane: volevo diventare medico. Il problema è che la famiglia non era benestante finanziariamente, ho dovuto fare qualcosa per pagarmi gli studi. Ho iniziato a giocare a calcio e mi sono trasferito da casa a Rosario, a 500 chilometri da casa. Ed è lì che per la prima volta che ho incontrato Bielsa, perché era un super professionista e io non sapevo nulla del calcio professionistico. Ho dovuto imparare tutto: ad allenarmi, a mangiare correttamente, avevamo 18 anni e non riuscivamo a capirlo. Poi lo abbiamo capito e ci ha indicato la via. È stato l'allenatore più importante della mia vita".

Eppure il rapporto con Firenze e la Fiorentina non è iniziato benissimo: "Firenze all'inizio non mi piaceva - continua Bati - Ho dovuto costruirmi come Batigol perché quando avevo 20 anni, non ero Batigol. Ho lavorato molto per migliorare me stesso e costruire quell'attaccante che conosci. Quando sono arrivato a Firenze, la città non mi amava all'inizio e ho dovuto lavorare in una squadra che stava lottando per non scendere in B. La mente mi ha aiutato a cambiare. Metti tutte le energie e inizi a lavorare, a migliorare e ad allenarmi, per cercare di risolvere i problemi finanziari della mia famiglia. Poi ho iniziato ad amare Firenze, ho iniziato ad amare i tifosi della Fiorentina, ho capito che volevano vincere qualcosa, perché non vincono mai niente. Quell'idea mi ha fatto restare in quella città, cercando di fargli vincere qualcosa".

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