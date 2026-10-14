Galbiati: “Non mi aspettavo Mastantuono titolare, Gonçalves non giocherà mai esterno. Vanoli paga intervista in cui…”

L’ex difensore viola Roberto Galbiati ha spaziato tra tante tematiche di casa Fiorentina durante un suo intervento a Toscana TV, dalla sconfitta viola di Genova a vari singoli della rosa gigliata.

’Tra Beto e Pellegrino non c’è uno nettamente superiore’

“Una prestazione che nessuno si aspettava, dopo due buone prove della Fiorentina. Nel secondo tempo la Fiorentina ha avuto il pallino del gioco in mano… ma poca concretezza. In attacco non c’è uno tra Beto e Pellegrino che sia nettamente superiore all’altro, l’argentino ha il vantaggio di aver già segnato dei gol. Non possiamo dire chi sia il titolare vero e proprio, Beto è arrivato non al 100%, per ritrovare la condizione serve che giochi. A Genova per lui è stato difficile giocare perché la Fiorentina non vedeva mai palla. Il turnover in attacco lo fa anche l’Inter, i due hanno caratteristiche differenti e l’alternanza in avanti può fare solo che bene. Certo, se Pellegrino segnerà con continuità, passerà in vantaggio”.

“Pensavo che Oulaï avrebbe giocato davanti alla difesa e Fagioli da mezzala, invece l’ivoriano nella posizione in cui è stato schierato un po’ lo si perde. Oulaï è uno ‘alla Kantè’, non è uno che detta i tempi ma sa recuperare palloni e azzannare alle caviglie gli avversari. Può giocare con Fagioli, ma in un centrocampo a due, che guadagnerebbe in rapidità e cattiveria agonistica anche se magari perderebbe qualcosa in fisicità. Ndour è un buon giocatore ma ha un passo lento, manca di grinta”.

‘Vanoli apprezza molto Viery, e Pongracic…’

“Ranieri ha fatto errori individuali importanti, ma non è dipesa da lui la sconfitta, una giornata storta può capitare. La mia classifica dei difensori centrali viola? Dragusin, Ranieri, Viery e Pongracic. Anche i fatti e le parole di Vanoli testimoniano come Pongracic sia la quarta scelta della Fiorentina attuale. L’allenatore viola ha parecchia considerazione di Viery, che ha schierato anche terzino sinistro perché Valdepeñas, giocatore interessante, in fase difensiva fa fatica. Penso che quando rientrerà dall’infortunio Parisi, si giocherà una maglia da titolare”.

“Non mi aspettavo di vedere Mastantuono titolare a Marassi. D’accordo che ha 19 anni, ma veniva da una trasferta importante che patisci comunque, e penso che uno come Njie con la sua velocità avrebbe dato qualcosa in più. Avrei fatto entrare dopo Mastantuono, nella ripresa, Gnonto titolare ci poteva anche stare. Vanoli sta pagando un po’ l’intervista che fece al Corriere dello Sport, nella quale disse che coi giocatori della Fiorentina si potevano fare cose incredibili. Gonçalves? C’è un po’ di confusione, se si gioca 4-3-3 non si sa dove metterlo, deve fare la mezzapunta nel 4-2-3-1, da metà campo in su è un calciatore che può determinare”.