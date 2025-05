I numeri in quel di Venezia non sorridono alla Fiorentina. Negli ultimi quattro precedenti in laguna…

Dopo la bruciante eliminazione contro il Real Betis, la Fiorentina può tornare a pensare al campionato. Dove tutto non è ancora perduto, anzi: a Venezia la squadra di Palladino dovrà riaccendere la stagione verso le ultime due gare. Ma la storia insegna che il ‘Penzo’ è un campo tutt'altro che banale, non solo per le motivazioni dell'avversaria in cerca della salvezza (soprattutto dopo il successo dell'Empoli).

I precedenti di Venezia-Fiorentina (contando solo le gare fuori casa per la Viola) sono equilibratissimi: 4 vittorie lagunari, 4 vittorie gigliate. Ma sono spaccate nel tempo. Le ultime quattro gare al ‘Penzo’, infatti, sono state vinte tutte dal Venezia. L'ultimo incontro, il più recente, risale al 2021 con l'1-0 firmato Aramu.