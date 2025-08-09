La giornata speciale di De Gea: Incontri, regali e standing ovation. Ecco come Manchester ha accolto il suo ex portiere

Un giorno speciale quello vissuto da David De Gea. Il portiere viola è tornato nello stadio dove ha giocato per 12 anni e l'accoglienza dei tifosi inglese è stata di quelle speciali.

Il calciatore spagnolo già nella giornata di ieri ha potuto incontrare un uomo molto importante nella sua crescita come giocatore e come persona: il suo vecchio allenatore Sir Alex Ferguson. Oggi invece prima dell'inizio della partita, giocata con la fascia da capitano al braccio, ha ricevuto un riconoscimento dalla società inglese: Un quadro con gli scatti più belli della sua avventura con la maglia dei Red Devils. Al termine del match poi, l'Old Trafford, con la complicità di Pioli che ha sostituito il portiere a cinque minuti dal termine, gli ha regalato anche una sentita standing ovation.