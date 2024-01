Oggi test per Sottil: obiettivo scongiurare uno stop prolungato. Ecco quando può rientrare l'esterno viola

Oggi riprendono gli allenamenti in casa Fiorentina, dopo tre giorni di riposo. Chi non tornerà sul campo, sicuramente, è Riccardo Sottil, entrato contro il Torino e infortunatosi dopo pochi istanti. Per lui problema muscolare ai flessori della coscia destra.

Speranza Supercoppa

Adesso la Fiorentina deve affidarsi ai soli Ikoné e Brekalo come esterni, almeno per tre partite. Per Sottil, si vuole scongiurare in tutti i modi uno stop prolungato come quello di Gonzalez. E la strada non sembra essere quella. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il reale obiettivo di Sottil può essere rientrare per la Supercoppa Italiana. Sperando che l'esito degli esami confermi.