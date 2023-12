Sottil allarga l'emergenza offensiva: due minuti che possono costargli un mese

La nota stonata di ieri è rappresentata ancora una volta da un esterno offensivo ma non tanto per il rendimento in questo caso. Parliamo ovviamente di Riccardo Sottil, vittima di un risentimento muscolare appena due minuti dopo il suo ingresso in campo, arrivato a partita quasi chiusa. Il classe ‘99 tra l’altro, ha anche costretto la Fiorentina a chiudere in 10.

Il problema però ora si allarga anche al prossimo mese, che Sottil rischia di perdere, e dove la Fiorentina dovrà fare a meno di Kouame, con Gonzalez ancora ai box e Brekalo in uscita. Se non è emergenza, poco ci manca.