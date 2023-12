Niente attaccanti? E Italiano trova l'oro in difesa. E' testa a testa viola tra difensori-bomber

Il trend della Fiorentina prosegue tra record e surrealtà perché una squadra così in alto ma con così pochi gol del reparto offensivo forse non si era mai vista. E' la spiegazione che dà La Gazzetta dello Sport: Italiano ha trovato l'oro vero e proprio in difesa, come il migliore degli esploratori. E dire che Ranieri non è neanche il migliore tra i difensori di Serie A, considerate tutte le competizioni: ieri è salito a quota 4 (dopo i 3 gol in Conference). Colpa di Martinez Quarta che lo precede con 5 reti.