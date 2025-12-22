L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey, dopo il messaggio di sostegno mandato alla squadra viola prima della vittoria contro l'Udinese, ha voluto chiarire la sua situazione riguardo un possibile coinvolgimento in società.

Le parole di Frey

“Amici Viola, dopo questa meravigliosa tanto attesa vittoria, con rispetto e gratitudine vereo tutti voi, desidero chiarire alcune voci circolate negli ultimi giorni. Non ho mai avanzato alcuna proposta personale per entrare nello staff tecnico della Fiorentina, né ho partecipato a discussioni per un mio ritorno in viola in quel ruolo”.

Un stile che non mi appartiene

“Rispetto profondamente i miei ex compagni e allenatori, e l'amore per questa maglia rimane immutato, ma non è nel mio stile propormi per qualsiasi opportunità lavorativa, è una cosa che proprio non mi appartiene. Sono e sarò sempre aperto con entusiasmo a valutare proposte serie e concrete, se dovessero arrivare, ma solo nel rispetto dei tempi e delle modalità giuste. Il mio cuore resta viola, il mio pensiero va oggi più che mai a tutta la tifoseria viola: siete voi la forza di questa squadra. Vi porto nel cuore e vi sono vicino in ogni momento, con la stessa passione di sempre. Ora più che mai: Forza Fiorentina!”